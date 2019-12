Disuguaglianze in Italia | wage share e crescita economica

Leggi la notizia su feedproxy.google

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Torna l'approfondito lavoro di Matteo Samarani sul tema delleincon la seconda puntata, incentrata sul rapporto tra “” enel Paese. di MATTEO SAMARANI Come emerso dall'analisi svolta nei punti precedenti gli ultimi decenni sono stati caratterizzati da una progressiva riduzione della quota salari su Pil (c.d.). La figura 5 mostra le dinamiche delladal 1960 sino al (...) - Economia / Economia,, , Disuguaglianza

