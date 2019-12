Disuguaglianze in Italia : wage share e crescita economica : Torna l'approfondito lavoro di Matteo Samarani sul tema delle Disuguaglianze in Italia con la seconda puntata, incentrata sul rapporto tra “wage share” e crescita economica nel Paese. di MATTEO SAMARANI Come emerso dall'analisi svolta nei punti precedenti gli ultimi decenni sono stati caratterizzati da una progressiva riduzione della quota salari su Pil (c.d. wage share). La figura 5 mostra le dinamiche della wage share dal 1960 sino al ...

L'impatto delle Disuguaglianze in Italia : Torna sulle nostre colonne Matteo Samarani, che ci accompagnerà in un'analisi in tre puntate sulla storia recente delle disuguaglianze economiche in Italia, di cui oggi vi proponiamo la prima parte sul contesto della loro evoluzione. Buona lettura! di MATTEO SAMARANI In tema di disuguaglianze di reddito, oltre a individuare le dinamiche che le hanno caratterizzate negli ultimi anni, è opportuno mettere le lenti adeguate e cercare di comprendere ...

L'impatto delle Disuguaglianze in Italia : Torna sulle nostre colonne Matteo Samarani, che ci accompagnerà in un'analisi in tre puntate sulla storia recente delle disuguaglianze economiche in Italia, di cui oggi vi proponiamo la prima parte sul contesto della loro evoluzione. Buona lettura! di MATTEO SAMARANI In tema di disuguaglianze di reddito, oltre a individuare le dinamiche che le hanno caratterizzate negli ultimi anni, è opportuno mettere le lenti adeguate e cercare di comprendere ...

Oltre il rapporto Ocse. La vera emergenza educativa dell'Italia sono le Disuguaglianze : La Camera ha approvato il 3 dicembre scorso la legge di conversione del cosiddetto decreto scuola. Nelle stesse ore veniva presentato il rapporto Ocse Pisa sugli apprendimenti dei quindicenni nei paesi dell’area Ocse. Questa coincidenza temporale ha messo ancor più in evidenza come il dibattito pubb