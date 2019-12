Diletta Leotta struccata | la conduttrice è davvero irriconoscibile FOTO

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di lunedì 23 dicembre 2019)è il sogno di tantissimi italiani. Una bellissima donna che parla di sport del resto è molto rara, quindi perchè non goderne il più possibile? Eppure quello che forse non sapete è che lache vediamo oggi sugli schermi non è tutto frutto di Madre Natura, ma il chirurgo plastico ci ha messo del suo. Siete curiosi di sapere cos’ha cambiatodel suo corpo per essere la bellissima donna che oggi? Leggete l’articolo. Un prima e dopopazzescosembrain questi scatti che comparano il volto di ieri con quello di oggi. La commentatrice sportiva è rimasta sempre fedele al suo biondo, preferendo semplicemente una piega liscia piuttosto che riccia, ma quello che fa quasi spavento è ben altro! Innanzitutto il naso diè molto diverso, rendendo chiaro il fatto che il chirurgo ci ha messo lo zampino… o ...

MauroCelestini : @Stefano0323 @francescatotolo Il Trofeo prima della partita portato in campo da una donna vestita da Belfagor e pur… - dondibea : RT @espressonline: Diletta Leotta, la bellissima a cui non è concesso sbagliare. Di @dondibea - espressonline : Diletta Leotta, la bellissima a cui non è concesso sbagliare. Di @dondibea -