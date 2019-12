Dietro l’accordo Tripoli-Turchia | Al Sarraj | «L’Italia ha ignorato la nostra richiesta di

Leggi la notizia su open.online

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Alche firma accordi di cooperazione con Recep Tayyip Erdoğan, Haftar che annuncia l’operazione finale controe sequestra una nave turca. Il capo della diplomazia greca, Nikos Denkdias, che vola a Bengasi per incontrare le autorità della Cirenaica. La situazione il Libia sta precipitando ulteriormente negli ultimi giorni, in un quadro che vede le due forze in campo sempre più bisognose di appoggio internazionale. In un’intervista al Corriere della Sera, il capo del governo di accordo nazionale (Gna) alha giustificato il suo accodo con ladichiarando di aver chiesto prima aiuto militare all’Italia. Il governo italiano, però, si era tirato in, nonostante continui a finanziare in altro modo il Paese attraverso gli accordi del memorandum appena rinnovato. «Noi avevamo chiesto le armi a tanti Paesi, inclusa l’Italia», ha ...

