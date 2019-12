Dialogo tra Montalbano e Livia sulle vacanze natalizie

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Eri a Marinelle e si stavi priparando per mangiari chella che Adilina li aviva priparata ma doppo aviri conzata la tabula assintì il tilifono e affruntata iette a rispunniri… Muntilbano: “Cu è?”. Livi: “Salvo, sono io: ma rispondi come un mafioso… “. M: “Io parla siciliana e non sugno maffiusa… “. L: “Ma scherzo, dai, non fare la vittima come tuo solito”. M: “Commo staie?”. L: “Sto bene, ti ho chiamato per stabilire, finalmente, dove vogliamo passare ledi Natale,,, “, M: “Io non sapio ancura se divi faticari o no… “. L: “Ma insomma sei un commissario di polizia: qui tutti festeggiano ladri, mafiosi, politici corrotti e tu non sai se hai Natale libero?”. M: “Livi, accussì è: primma di mittirti cu mia ti lo dixit. La mea viti è chesta”. L: “Ma Mimi con Bea vanno a Sharm El Sheikh con il piccolo Salvo e noi non possiamo organizzare niente… “. M: “(…)”. L: “Ora non fare l’offeso, ...

