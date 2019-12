Del panettone a Milano resta solo il mito? Fiasconaro | “Colpa della pigrizia | io l’ho

Leggi la notizia su milano.fanpage

(Di lunedì 23 dicembre 2019) "Aè rimasto ildel". A dirlo il pasticcere siciliano Nicola, uno dei più apprezzati interpreti del dolce tipico natalizio che dasi è diffuso in tutta Italia, e anche oltre: lo spagnolo Paco Torreblanca l'ha portato con successo ad Alicante, mentre è il Brasile ormai il primo produttore mondiale del dolce da ricorrenza. Ma fuori dalla Penisola non ci sono regole: "E ilmerita più rispetto", tuona, che ha contribuito a rivitalizzare ilcreato da gente come Gioacchino Alemagna e Angelo Motta: "Enormi saggi, miti, grandi scienziaticultura del lievito madre".

CasadelGelato1 : RT @HostMilano: Il protagonista delle tavole di questi giorni, il dolce natalizio per eccellenza: parliamo del panettone! Il migliore al mo… - GuideEspresso : Gruè: il nuovo tempio del panettone nella Roma Coppedè - - Andrea_Radic : Gruè: il nuovo tempio del panettone nella Roma Coppedè - -