Decifrato il genoma del fico, una coltura antica con grandi prospettive (Di lunedì 23 dicembre 2019) Per la prima volta l’Università di Pisa è capofila in uno studio volto al sequenziamento del genoma di una pianta superiore, il fico. Il team di ricercatori pisani, coordinato dalla professoressa Lucia Natali, è composto da genetisti vegetali e da bioinformatici dell’Università, coadiuvati da alcuni ricercatori della Scuola Sant’Anna, dell’Università di Perugia e del centro di ricerca inglese Rothamsted Research, con la collaborazione del Consorzio Associazione Produttori Fichi Secchi di Carmignano (Prato). I primi firmatari dello studio, pubblicato sulla rivista “The Plant Journal”, sono due giovani studiosi, Gabriele Usai, che sta per conseguire il dottorato di ricerca, e la ricercatrice Flavia Mascagni. Il progetto di ricerca è stato finanziato su fondi del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali e in parte su fondi legati ad un progetto ...

Leggi la notizia su meteoweb.eu

Decifrato genoma Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Decifrato genoma