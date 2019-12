Davide Casaleggio su tutte le furie con Beppe Grillo | Ora le spese legali le paghi

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Piovono guai sul Movimento 5 Stelle. Questa volta a mettere benzina sul fuoco ci pensa. Il figlio di Gianroberto, nonché presidente dell'associazioneAssociati, ha messo in guardia: "Ora basta, noi non possiamo né vogliamo più continuare a pagare per le tue

AnnalisaChirico : Il ministro 5S presenta un piano per l’innovazione con ringraziamento speciale per Davide Casaleggio. Come se qualc… - ricpuglisi : Vi prego: ditemi che è uno scherzo. - MatteoRichetti : Un Buon Natale a tutti noi e un buon sonno agli amici del @pdnetwork Toh, Casaleggio è consulente del governo sui t… -