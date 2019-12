David e Victoria Beckham | le foto più belle

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Fonte: Instagram, lepiù9Sezione: Spettacoli Tag: coppia famiglia Sofia Lombardi Le immagini più delle della famiglia, sempre molto unita e affettuosa, a partire dalla coppia composta daLa famigliaè molto amata nel Regno Unito quasi al pari della famiglia reale:, tra alti e bassi, portano avanti un grande amore, confermato anche dall'affetto verso i quattro figli. Persone:

vogue_italia : Volete vedere Victoria e David Beckam che ballano innamorati ???????? al party del battesimo? ?? - HuffPostItalia : David e Victoria Beckham innamorati come il primo giorno. Il ballo romantico al party - attanasio_g : RT @leccesocialtour: David e Victoria Beckham sono in vacanza in Puglia: ecco dove - SiViaggia -