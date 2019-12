Danni maltempo nella Valle del Sele | Diano e Picentini | chiuso il cimitero di Laviano

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Resteràin via precauzionale fino a domani, ildella città di, nell’Alto. Un provvedimento preso dal sindaco della città dell’Alto, Oscar Imbriaco, reso urgente a causa della caduta di alcuni pini e cipressi presenti sulle tombegiornata di ieri. Disastriche non hanno risparmiato nemmeno gli alberi in altre città del territorio, divelti dal vento forte. La pioggia però, ha provocato anche frane sul territorio. A Palomonte infatti, tra le localitàe il centro storico, a causa del, si sono staccati dei pezzi di roccia da un costone adiacente la strada provinciale che è rimasta chiusa al traffico per qualche ora, fino al sopralluogo dei Vigili e del fuoco e dei tecnici della Provincia che hanno disposto la riapertura. Smottamenti, frane e allagamenti anche negli Alburni, nel ...

