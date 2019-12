Da Maria Giovanna Ferrante a Mary Rider | da giornalista ad attrice hard

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Si dice che fare ilsia il lavoro più bello del mondo. Oppure che sia meglio che lavorare. La verità è che è un lavoro di fatiche, che può rendere molto felice. Ma c’è chi a volte punta a una felicità superiore che, partendo dal sapere notizie, arriva a prendere strade imprevedibili., ex, laureata in lettere moderne, nel 2013 ha deciso di abbandonare la sua vita da reporter per cominciare quella dia luci rosse. La conversione è avvenuta durante una fiera dell’eros in Portogallo quando ha incontrato Rocco Siffredi. Via anche il nome di battesimo: ora si chiama, nome scelto per la sua grande passione per le motociclette.ha aperto con il marito una casa di produzione di film per adulti oltre che un sexy shop. LEGGI ANCHE: Fabiana Britto, vi svelo la verità sul mio matrimonio. Ospite di Barbara D’Urso a Live Non è la ...

