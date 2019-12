Cuba ha un nuovo primo ministro | Manuel Marrero Cruz

Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Il Parlamentono ha approvato all’unanimitàcomedi. La nomina è avvenuta il 23 dicembre 2019 da parte del presidenteno Miguel Diaz Canel che ha assegnato l’incarico per la prima volta dopo 43 anni. Il leader della rivoluzionena, Fidel Castro, aveva infatti abolito il ruolo e la figura delnel 1976. La carica è stata poi reintrodotta nell’ordinamento costituzionale diproprio nel 2019. Nello stesso anno è infatti entrata in vigore la nuova Costituzione grazie al voto positivo al referendum di febbraio 2019. Chi è ildi, a capo del ministero del Turismo dal 2004 fino a oggi, è un architetto di 56 anni. Il presidenteno lo ha definito come “uomo caratterizzato da modestia, onestà, capacità lavorativa, sensibilità politica e lealtà al partito e alla ...

ttgitalia : Un personaggio che il mondo del turismo italiano conosce molto bene Cuba ha di nuovo un premier: Manuel Marrero,… - cubacooperaveL2 : RT @JoseCarlosRguez: Viene creato il #20dic2019 il nuovo governo della Repubblica di #Cuba: Primo Ministro, Vice Primi Ministri e Ministri.… - StampaEmbaCuba : RT @JoseCarlosRguez: Viene creato il #20dic2019 il nuovo governo della Repubblica di #Cuba: Primo Ministro, Vice Primi Ministri e Ministri.… -