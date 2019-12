Cuba ha un nuovo primo ministro dopo 43 anni

(Di lunedì 23 dicembre 2019) (foto: Yamil Lage/Getty Images) Il presidenteno Miguel Díaz-Canel ha nominato Manuel Marrero Cruz, finora a capo del ministero del turismo,del paese per la prima volta in più di 40. La figura del premier, infatti, era stata abolita nel 1976 dal leader rivoluzionario Fidel Castro, per poi essere reinserita nell’ordinamento dello stato quest’anno, in seguito all’entrata in vigore di una nuova Costituzioneil voto positivo del referendum che si è tenuto a febbraio. Architetto, 56, Marrero era diventatodel Turismo nel 2004, scelto proprio da Fidel Castro. È stato eletto, invece, su proposta del presidente Díaz-Canel, che ha presentato personalmente la sua candidatura lodando il suo operato negli ultimi 15. Ha sottolineato la sua “onestà, capacità di lavorare e lealtà verso il Partito comunista e la rivoluzione”. Adesso, nei pdi...

