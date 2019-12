CSKA Mosca-Olimpia Milano | si gioca a Santo Stefano! Programma | orari e tv Eurolega

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Saranno delle feste natalizie all’insegna del grande basket internazionale. Il fitto calendario dell’2019-2020 prevede infatti il sedicesimo turno tra giovedì 26 e venerdì 27 dicembre: proprio durante il giorno diStefano scenderà in campo l’, che sarà di scena in Russia contro il. Il sodalizio del capoluogo lombardo proviene dal successo casalingo contro Valencia, che ha finalmente posto fine alla striscia di cinque sconfitte consecutive nella massima competizione continentale: ora i meneghini si trovano in ottava posizione in classifica, l’ultima utile per i playoff, con il record di 8-6. La trasferta nella capitale russa sarà una sfida speciale per Ettore Messina, sulla panchina delprima dal 2005 al 2009 e poi dal 2012 al 2014: il connubio tra l’allenatore catanese e il club moscovita ha partorito ben due titoli di ...

