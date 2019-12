Cristina D’Avena | ecco la nuova sigla di Holly e Benji

Leggi la notizia su trendit

(Di lunedì 23 dicembre 2019)D’Avena, la cantante più amata dai bambini italiani (e non solo), torna a cantare per il remake di un cartone che ha fatto sognare i più piccini. La regina delle sigle dei cartoni animati, infatti, è tornata con il brano Tutta d’Un Fiato (fino al fischio finale) che verrà utilizzata per il remake di. Il cartone si chiama Capitan Tsubasa e verrà trasmesso proprio a partire da oggi, lunedì 23 Dicembre. La canzone diD’Avena è disponibile sugli store digitali e ha visto la collaborazione di Merk&Kremont e Jacopo Ettore.D’Avena ha detto: E’ unamolto carina: è ladel remake di. L’ho scritta assieme a tre ragazzi meravigliosi, tre dj del momento. Abbiamo fatto unamolto moderna, da cantare tutti insieme. Sono nata da ragazzina sulle reti Mediaset ed è stato un percorso ...

