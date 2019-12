Cristina Chiabotto confessa la gravidanza? La foto sospetta dopo le parole dell’ex Fabio

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 23 dicembre 2019)è incinta? Meno di un mese fa spuntava un accenno di pancia, in questi giorni la pancia sembra essere cresciuta e adesso arriva pure una mezza conferma criptica. Per una come la, che di solito ha un ventre dritto come l’orizzonte, persino una pizza la sera prima potrebbe far pensare al colore dei bavaglini. Questa volta, però, i carboidrati non c’entrano. Anche se si parla comunque di felicità. “Non passo più dalle porte” A soli tre mesi dal matrimonio con Marco Roscio, l’imprenditore torinese che l’ha conquistata in tempi record, ci sarebbe ora una bellissima notizia nella vita dei due sposini. Diva e Donna, qualche tempo fa, aveva immortalato un gonfiore sospetto. Stavolta è stato il settimanale Oggi a rilanciare con una serie di scatti dellache mostra qualche rotondità persino con un piumino aderente.tanti silenzi, non detti e ...

