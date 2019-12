Cristiano Ronaldo | la confessione Lukaku rivela | “Ecco cosa mi ha detto”

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 23 dicembre 2019) “mi ha detto subito che il campionato italiano è il campionato più difficile a livello difensivo. Ha segnato gol ovunque, ma è stato il posto in cui ha avuto più difficoltà a farlo. E se pensa lui che sia difficile, vuol dire che lo è davvero. E’ più difficile rispetto all’Inghilterra: là il calcio è più intenso, qui è tutto schemi”. Ad affermarlo, ai microfoni del New York Times, è l’attaccante dell’Inter Romelu. Il belgaciò che gli ha confessatosulle difficoltà che ha incontrato con il nuovo campionato di Serie A.L'articolo, la: “Eccomi ha detto” CalcioWeb.

tuttosport : Cristiano #Ronaldo l’ha presa male, la rabbia può caricarlo ?? - DiMarzio : Incredibile ma vero: #Diabate ha fatto meglio di Cavani, Lukaku, Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo in #SerieA - PescaraCalcio : Il salto di #Ronaldo in #SampJuve è stato a dir poco incredibile ??. Noi, però, non siamo da meno ???? The @Cristiano… -