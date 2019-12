Crisi Milan | il “sogno” di Elliott è svanito

Leggi la notizia su newsmondo

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Ilchiude l’anno con la batosta di Bergamo. Il progetto del Fondo, basato sui giovani, è naufragato. Il progetto di rilancio del Fondoè naufragato. Un Natale tutt’altro che sereno per il popolo rossonero. Ilè stato schiantato dall’Atalanta a Bergamo (5 a 0)! Il progetto diè fallito Come analizza La Gazzetta dello Sport in edicola, il progetto del Fondonon ha portato a quella risalita tanto attesa. Ilnon è più il, cioè quel club capace di vincere 7 Champions e di incantare il pubblico di tutto il mondo. La famiglia Singer, tuttavia, resta in silenzio. Questa è l’ora in cui si deve far capire al popolo rossonero che ilè una faccenda seria, molto seria, e non bastano dichiarazioni più o meno sincere per uscire dal tunnel. Paul Singer, fondatore del Fondo(foto: ...

