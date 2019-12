Credi nella sfortuna? Ecco come sono nate le superstizioni

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Leuna realtà molto comunequotidianità di tutti noi. C’è chi ci crede davvero, chi non ci crede ma le rispetta e chi invece le ignora del tutto. Mamai esistono e qual è la loro origine? Siete curiosi di sapere perché temiamo un gatto nero o perché non passiamo sotto ad una scalata? L’origine delle supersitizioni Passare sotto alla scala. Risalirebbe sin al Medioevo la sua origine. Appoggiare una scala ad una parete formerebbe un triangolo, sinonimo di Trinità. Si sarebbe dunque arrivati a credere che passare sotto la scala attirasse l’ira divina perché spezzava la perfezione del triangolo. Il gatto nero. E’ una credenza di origine latina ma che ha avuto la sua massima fortuna nel Medioevo. Mentre il gatto bianco porta fortuna, il gatto nero era associato al demonio. Nel 1233 papa Gregorio IX emanò una bolla con la ...

