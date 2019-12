Cracco | Barbieri e Cannavacciuolo è sfida di panettoni | ecco quanto costano i dolci di

Leggi la notizia su tpi

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Panettonee BrunoUn regalo originale e gustoso per questo Natale potrebbe essere il panettone griffato da uno chef, magari stellato. I famosi cuochi italiani, nonché ex giudici di Masterchef Carlo, Antoninoe Brunopropongono il dolce tipico milanese secondo la propria ricetta. Il prezzo? Per alcuni potrebbe essere considerato esorbitante, ma non bisogna dimenticare che si tratta pur sempre di un panettone “griffato”. Ma vediamo nel dettaglio il costo. Il panettone di Brunoè acquistabile solo da un chilo per 38 euro. Entro il 6 gennaio, però, si può ottenere uno sconto del 10 per cento. Inoltre, i primi 30 clienti del panettone firmatoriceveranno anche un biglietto di auguri di Natale firmato dallo chef. Il panettone firmato BrunoIl panettone del cuoco napoletano Antonino ...

TopChefIT : RT @tiscalinotizie: @Crikkosan e il viaggio tra le tavole dei @MasterChef_it . Cosa propongono a Capodanno Cracco, Locatelli, Barbieri e Ca… - tiscalinotizie : @Crikkosan e il viaggio tra le tavole dei @MasterChef_it . Cosa propongono a Capodanno Cracco, Locatelli, Barbieri… - massidanu : @kikkalenzi Pensa i cuochi che vitaccia, tranne cracco cannavacciuolo Locatelli barbieri -