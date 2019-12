Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 dicembre 2019)nelseminterrato. Un magistrato è stato aggredito la notte scorsa a. Si tratta di Giuseppe Greco, in servizio nell’ufficio Gip-Gup del Tribunale. Due persone, armate di bastoni e con il volto travisato, lo hanno atteso vicino a dove ilè solito posteggiare l’auto. Sono sbucati dal nulla e non appena è arrivato lo hanno colpito ripetutamente. Le sue condizioni non destano preoccupazione. IlGreco, infatti, non ha riportato ferite gravi, ma resta l’inquietudine per la facilità con cui i malviventi hanno portato a termine il pestaggio. Sul posto sono intervenute le volanti e gli agenti della squadra mobile di, guidati da Fabio Catalano, che hanno avviato leper risalire al movente. Nei pressi delnon c’erano le telecamere ma, avvertita la Procura di Salerno competente per i fatti che riguardano ...

Corriere : Giudice preso a bastonate da due uomini a volto coperto nel garage - luciomusolino : Cosenza, giudice preso a bastonate nel garage mentre rientrava a casa. In corso indagini per risalire al movente -… - cesarebrogi1 : Giudice preso a bastonate da due uomini a volto coperto nel garage -