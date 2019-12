“Coscia lunga…” Elisabetta Canalis | fuori tutto | anche la colazione diventa sexy

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 23 dicembre 2019), per molti, è la donna perfetta. Bellissima, sensuale, ma mai eccessiva, non le è mai mancata nequella giusta dose di ironia per esorcizzarele polemiche da gossip.Sensibile e senza troppe maschere, ultimamente è stata ospite nel salotto di Domenica In. La showgirl, ex velina amatissima, ha raccontato le tappe della sua carriera e ha regalato al pubblico un momento di forte emozione. Adesso è figlia di Los Angeles e non prova nostalgia delle telecamere. Ultimamente, nel salotto di Mara Venier, la 41enne si è commossa fino alle lacrime, ripensando a papà Cesare, morto due anni fa proprio a Los Angeles, dove era andato in vacanza con la moglie per stare accanto alla figlia e alla nipotina Skyler Eva.“La morte ci ha uniti”, affermazione forte. Si può dire chesi sia fatta amare dal pubblico italiano con il suo ruolo di velina a Striscia la Notizia. ...

lilianaalto : RT @ValeriaSirigu: Dottoressa coscia lunga @paolagalloni @CarolynSmith51 @LianaMistretta @isabbah @mauricarta1 anche il giorno della discus… - silviasse : RT @ValeriaSirigu: Dottoressa coscia lunga @paolagalloni @CarolynSmith51 @LianaMistretta @isabbah @mauricarta1 anche il giorno della discus… - luca_biasi : RT @ValeriaSirigu: Dottoressa coscia lunga @paolagalloni @CarolynSmith51 @LianaMistretta @isabbah @mauricarta1 anche il giorno della discus… -