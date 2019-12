Cosa sappiamo del movimento plastic-free oggi e cosa ha comportato in Italia

Leggi la notizia su newsmondo

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Il tema dell’ecologia sembra essere tornato alla ribalta solo ultimamente, dando l’idea che quello dell’ambientalismo sia un problema giovane, a cui si presta attenzione solo ai giorni nostri. In realtà l’ambientalismo è entrato a far parte delle agende politiche molto prima della soglia del 2020. Diciamo che c’è un anno di svolta importante per tutto il pianeta perché caratterizzato da tanti eventi a tema ambientale che sono diventati impressi nei libri di storia, ovvero il 1970. Difatti si tenne il primo Earth Day negli Stati Uniti, Richard Nixon si convertì pubblicamente all’ambientalismo e il Consiglio d’Europa costituì il primo Enviromental Protection Agency. Sempre nello stesso anno in Inghilterra nasce il primo Ministero per l’Ambiente e si pongono le condizioni per la stessa futura nascita anche in Danimarca, Norvegia, Austria e Francia. L’ambientalismo nasce come ...

