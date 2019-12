Cosa c’è dietro l’attacco di Enza Bruno Bossio a Nicola Gratteri

Leggi la notizia su nextquotidiano

(Di lunedì 23 dicembre 2019) «arresta metà Calabria! È giustizia? No, è solo uno show». A scriverlo su Facebook in un post poi cancellato è la deputata del Partito Democraticoche sta parlando delle centinaia di arresti per ‘Ndrangheta (334 per la precisione) dei giorni scorsi nell’ambito dell’operazione Rinascita-Scot che ha disarticolato tutte le organizzazioni di ‘ndrangheta operanti nel Vibonese e facenti capo alla cosca Mancuso di Limbadi. La storia die dello “show” del procuratoreAd onor del vero le parole non sono unicamente il frutto delle riflessioni dell’onorevole del PD. Quelle prime righe sono il titolo di un articolo de Il Riformista. L’onorevoleperò aggiunge le sue considerazioni, con un tono vagamente complottista circa la candidatura di Mario Oliverio: «colpire mille per non colpire ...

DiMarzio : #Calciomercato | #AtleticoMadrid-#Cavani, c'è l'accordo tra le parti, ecco cosa manca ???? - NicolaPorro : 'Cosa vuoi che sia fare il gesto del #ditomedio... se di mezzo c'è #Salvini'. L'ipocrisia dei benpensanti che vorre… - CarloCalenda : E te credo. In 4h non c’è stato un difensore della fede capace di spiegare cosa difende. Incomincio a pensare che i… -