Corruzione | l’ex ministro Landolfi condannato a 2 anni | assolto da truffa e

Leggi la notizia su napoli.fanpage

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nella provincia di Caserta, hal'exdella Telecomunicazioni Marioa duecon l'accusa di. L'exè stato invecedalle accuse die dalla'articolo 7, quello di favoreggiamento camorristico.era sotto processo nell'ambito di una inchiesta sui rifiuti, parte di un procedimento a carico di Nicola Cosentino.

Petrons1597 : RT @mattinodinapoli: Corruzione, ex ministro Landolfi condannato a due anni: cade l'aggravante mafiosa - Daviderel4 : RT @mattinodinapoli: Corruzione, ex ministro Landolfi condannato a due anni: cade l'aggravante mafiosa - ciolonap : RT @mattinodinapoli: Corruzione, ex ministro Landolfi condannato a due anni: cade l'aggravante mafiosa -