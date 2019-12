Consumi | meno soldi nelle tasche degli italiani | il Natale diventa più sostenibile

Leggi la notizia su ildenaro

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Sotto l’albero di, le famiglie italiane si ritrovano un po’ cambiate da com’erano all’inizioanni Dieci: ora hannoin tasca e sono più attente. Ma non solo al portafogli. Se ilsmo ha ceduto un po’ per mancanza di risorse infatti ne ha guadagnato anche l’attenzione alla sostenibilità, all’ambiente e alla qualità dei prodotti che mettono in tavola. Secondo le stime di Confartigianato la spesa alimentare raggiungerà 15 miliardi a dicembre, dei quali 6,4 miliardi saranno dedicati alle specialità di imprese artigiane. Si tratta di una scelta precisa per famiglie che – come mostra l’indagine di Confesercenti e Swg – spesso fanno fatica ad arrivare a fine mese. Una su quattro ritiene i prezzi un elemento di massima preoccupazione: erano solo il 15% nel 2010. Rispetto all’inizio del decennio, del ...

naturaeambiente : Sarà un Natale meno consumista del solito e più sostenibile per l'ambiente: Tra crisi ed innovazione tecnologica, i… - CarloRienzi : RT @Codacons: Traducendo il 'meno consumista' (che detto così sembra una scelta libera): come conferma @Confesercenti, i #consumi non si so… - Codacons : Traducendo il 'meno consumista' (che detto così sembra una scelta libera): come conferma @Confesercenti, i #consumi… -