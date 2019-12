Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi | dalla sanità al disavanzo in bilancio della

Leggi la notizia su newsmondo

(Di lunedì 23 dicembre 2019)dei. Sul tavolo alcune proposte sulla salute e ilinRegione Sicilia. ROMA –dei. Antivigilia ricca di impegni per il premier Conte e i suoi uomini che si vedranno, molto probabilmente, per l’ultima volta in questo 2019. Diversi gli argomenti sul tavolo con la discussione che non dovrebbe durare molto visto che in serata è previsto un vertice sul Milleproroghe. Gli argomenti deldeiAppuntamento aalle 18 per l’ultimodeidell’anno. Diversi gli argomenti da affrontare con Speranza che dovrebbe portare alcune proposte sulla salute tra cui la retribuzione di anzianità per i medici ospedalieri e la stabilizzazione di 700 lavoratori dell’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico. Ma sul tavolo ...

masechi : Il 2019 si chiude 'salvo intese'. Il Consiglio dei ministri non trova l'accordo sul milleproroghe. Il caso Italia t… - Palazzo_Chigi : Il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 20 - carlosibilia : Un po' di chiarezza a proposito del Decreto sulla #bancapopolaredibari approvato ieri in Consiglio dei Ministri. Da… -