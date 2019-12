Consigliere comunale M5s indagato per rapina in una sala slot

Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 23 dicembre 2019)aggravata in una. Questo il reato per cui èMarco Gasperi, esponente del M5s, il Movimento 5 stelle, e vice presidente del consigliodi Città di Castello. La Procura di Perugia ha infatti notificato nelle scorse settimane un avviso di conclusione delle indagini preliminari a carico delpentastellato.M5sperLarisalirebbe al 10 aprile del 2019 nellascommesse “Gold Faraone”, nella zona commerciale Riosecco di Città di Castello. Un uomo dal volto coperto è entrato nel locale con in mano una pistola e ha costretto una dipendente a consegnare 4.500 euro. L’indagine, intrapresa dai carabinieri della Compagnia di Città di Castello, si è immediatamente concentrata su un 30enne, abituale frequentatore dellae scommesse. Il punto di svolta è arrivato con la visione delle registrazioni delle ...

