Consigliere comunale del M5s indagato per rapina a mano armata

(Di lunedì 23 dicembre 2019) L’accusa è grave,. E se pensiamo che l’avviso di conclusione delle indagini è stato inviato a un politico, la vicenda assume quantomeno toni inconsueti. Ancor più, se si tratta di un esponente del MoVimento Cinque Stelle, secondo cui, il “male” alloggia sempre negli altri. A prescindere. Di certo, a cadere nella rete della Procura di Perugia è Marco Gasperi, vicepresidente 5stelle del consigliodi Città di Castello. È ritenuto responsabile dellaavvenuta il 10 aprile scorso nella sala scommesse del tifernate, "Gold Faraone". A volto travisato, il trentenne, armato di pistola, avrebbe fatto irruzione nella sala scommesse, facendosi consegnare da un dipendente circa quattromila e cinquecento euro. Ora Gasperi è, ma come dichiara al Corriere dell’Umbria, “non ho commesso alcun reato”. I carabinieri sono di tutt’altro avviso: ...

