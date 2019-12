Condivide foto senza veli di una sua compagna di scuola | responsabile e vittima hanno 12

Leggi la notizia su newsmondo

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Monza, dodicenneledi una sua coetanea. La Polizia indaga come se si trattasse di un caso di revenge porn ma l’età dei soggetti pone problemi seri.ladi una sua amica nuda aggirando il sistema di sicurezza, la polizia indaga come se si trattasse di un caso di revenge porn. Ma con un problema non indifferente. Lui, il, e lei, laappena dodici anni. Dodicenneledi una sua coetanea Ma andiamo con ordine. Stando alle ricostruzioni più accreditate della vicenda, una ragazzina ha inviato unaad un suo coetaneo. Il trasferimento dellaè avvenuto tramite Instagram con la modalità della singola visualizzazione, che avrebbe dovuto evitare la diffusione della. Invece il dodicenne è riuscito ad aggirare i limiti del sistema riuscendo are la...

