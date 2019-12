Concessioni autostradali | il richiamo della Corte di Conti | “Trovare equilibrio tra

Milleproroghe - Di Maio : “Avviare il percorso che porti alla revoca delle Concessioni autostradali. Chi si oppone non fa il bene del Paese” : “Nei prossimi giorni dovranno essere sciolti gli ultimi nodi in merito al Decreto Milleproroghe approvato in cdm ‘salvo intese’. Ma intanto ho notato che qualcuno continua a lamentarsi della norma sulle concessioni autostradali entrata proprio nel Milleproroghe. Che sia chiaro: bisogna avviare un percorso che ci porti alla revoca delle concessioni autostradali. Non dimentichiamoci che questa gente si è arricchita con i soldi ...

Milleproroghe - Concessioni autostradali : la reazione del cda della società Autostrade : La società sta valutando ogni iniziativa volta a tutelare i diritti della stessa in termini di legittimità costituzionale e comunitaria delle disposizioni normative in merito ai principi di affidamento, di libertà di stabilimento e di concorrenza, di proporzionalità e di ragionevolezza

Concessioni autostradali - maggioranza divisa Conte : «Via i privilegi» - Aspi : ci tuteleremo : Oggi Consiglio dei ministri sul Milleproroghe. Si vota la manovra «blindata», le opposizioni insorgono

Concessioni autostradali - Di Maio : "Avviare subito la revoca" : Il leader di Italia Viva Matteo Renzi continua a promettere che l'attuale governo arriverà fino al 2023, ma il nuovo partito continua a fare il bastian contrario ad ogni proposta o misura che arriva dalle altre due parti, il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico.L'ultimo scontro in atto riguarda la revoca delle Concessioni di strade e autostrade e la norma voluta dal Movimento 5 Stelle che è stata inserita nell'ultima bozza del decreto ...

Di Maio tira dritto sulle Concessioni autostradali : «Avviare il percorso per la revoca» : Il ministro degli Esteri e capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio non arretra sulla revoca delle concessioni demaniali. Era stata soprattutto Italia Viva nel Consiglio dei ministri di ieri – che ha dato il via libera al decreto Milleproroghe – a manifestare le proprie perplessità sui contenuti del provvedimento relativi alle concessioni autostradali. Oggi Di Maio, con un post su Facebook, rimarca la posizione del ...

Concessioni autostradali - Di Maio : “Battaglia di civiltà - avviare revoca”. Zingaretti : “No a giudizi sommari - sì a uno Stato più forte” : Le infrastrutture erano una spina nel fianco del governo M5s-Lega. E sempre le infrastrutture restano un problema per il Conte 2 costituito da M5s e centrosinistra. La maggioranza si divide sulla norma del decreto Milleproroghe – approvato salvo intese dal consiglio dei ministri – che punisce i concessionari delle autostrade inadempienti e apre all’affidamento temporaneo ad Anas. Un testo avversato da Italia Viva con tutte le ...

Concessioni autostradali - Di Maio : “Battaglia di civiltà - avviare revoca”. Zingaretti : “No a processi sommari - sì a uno Stato più forte” : Le infrastrutture erano una spina nel fianco del governo M5s-Lega. E sempre le infrastrutture restano un problema per il Conte 2 costituito da M5s e centrosinistra. La maggioranza si divide sulla norma del decreto Milleproroghe – approvato salvo intese dal consiglio dei ministri – che punisce i concessionari delle autostrade inadempienti e apre all’affidamento temporaneo ad Anas. Un testo avversato da Italia Viva con tutte le ...

Concessioni autostradali - M5s : “Nel decreto Milleproroghe le basi per la revoca”. Zingaretti : “No - ma è un atto che rende più forte lo Stato” : La norma inserita nel decreto Milleproroghe che apre alla strada alla revoca delle Concessioni autostradali e all’affidamento della gestione ad Anas divide ancora la maggioranza. Dopo le critiche del leader di Italia Viva Matteo Renzi, il Movimento 5 Stelle in una nota firmata dal capogruppo alla Camera Davide Crippa rivendica che quell’articolo “pone le basi per la revoca delle Concessioni” commentando: “Avanti ...

Ok al Milleproroghe - sulle Concessioni autostradali è scontro|La norma contro Aspi Dai cellulari «spiati» ai pedaggi : cosa cambia : Confermato anche per il 2020 l’incentivo per chi acquista uno scooter ibrido o elettrico. Il rinvio delle nuove regole sulle intercettazioni in un decreto legge a parte.

Milleproroghe - via libera "salvo intese" Scontro sulle Concessioni autostradali : Il consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto Milleproroghe con la formula salvo intese. È quanto si apprende da fonti di governo. Salta di nuovo la norma «per assicurare...

Ok al Milleproroghe - sulle Concessioni autostradali è scontro|La norma contro Aspi Intercettazioni : pm deciderà se sono rilevanti : Confermato anche per il 2020 l’incentivo per chi acquista uno scooter ibrido o elettrico. Il rinvio delle nuove regole sulle intercettazioni in un decreto legge a parte.

Milleproroghe : polemiche sull’ipotesi di revoca - decadenza o risoluzione di Concessioni autostradali : In caso di revoca, decadenza o risoluzione di concessioni di strade o autostrade, in attesa di individuare un nuovo concessionario, la gestione può passare all'Anas

Milleproroghe - via libera «salvo intese». Scontro sulle Concessioni autostradali : Il consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto Milleproroghe con la formula salvo intese. È quanto si apprende da fonti di governo. Salta di nuovo la norma «per assicurare...

Milleproroghe : poleimche sull’ipotesi di revoca - decadenza o risoluzione di Concessioni autostradali : In caso di revoca, decadenza o risoluzione di concessioni di strade o autostrade, in attesa di individuare un nuovo concessionario, la gestione può passare all'Anas