Conad | presidio dei lavoratori a Milano | “Pugliese non può raccontarci barzellette Non

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Centinaia disi sono ritrovati davanti al palazzo della Regione Lombardia per un: nel mirino gli esuberi annunciati dall’ad di, Francesco Pugliese, dopo l’acquisizione dell’ormai ex Auchan. “In questo paese ci sono leggi da rispettare, vogliamo ricordarlo”, dicono dalla piazza. O ancora: “Non si gioca con le persone e con il loro lavoro. Pugliese non può venirci a raccontare ledi Natale. Non siamo articoli in vendita, vogliamo rispetto”. Con loro anche il segretario nazionale Filcams Cgil, Alessio Di Labio: “Il rischio è certo per 3500 esuberi, altri 2500 sono sospesi. Un atteggiamento diche non è di trattare, ma di svuotare i punti vendita attraverso licenziamenti. Questa non è una trattativa”. L'articolodei: “Pugliese non può...

