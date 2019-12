“Con Giorgia Meloni è stato un colpo di fulmine | la vedo ministra dell’Interno” | parla il

Leggi la notizia su tpi

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Il compagno di: “Undi” Andrea Giambruno, compagno di, hato della sua relazione con la leader di Fratelli d’Italia in un’intervista a Libero. ″Èundi. Una sera è arrivata da Del Debbio, a Quinta Colonna, dopo una giornata di comizi e aveva fame. La sua portavoce ha tirato fuori dalla borsa una banana, ma dopo due morsiè stata chiamata in scena, così me l’ha mollata in mano, scambiandomi per assistente”, ha raccontato Giambruno, che lavora come giornalista a Mediaset. “Non mi infastidisce essere associato a, però ho la mia personalità e il mio lavoro e non le ho mai chiesto niente. Nella coppia l’uomo sono io, non faccio il mammo, non so neppure fare da mangiare”, dichiara il compagno dial quotidiano. Interrogato sul ruolo che secondo lui dovrebbe ricoprire la ...

