Come cambierebbe l’economia | se rinunciassimo alla carne?

Leggi la notizia su wired

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Una mucca salta in un campo nel West Yorkshire, Regno Unito (Getty Images) Dieci anni fa lo scrittore Jonathan Safran Foer, che ha da poco pubblicato il suo Possiamo salvare il mondo, prima di cena, pubblicava un saggio dal titolo Se niente importa. Perché mangiamo gli animali? Il libro non era tanto un elogio del vegetarianismo quanto un attacco frontale allo sfruttamento e all’impiego intensivo di animali in diversi settori della produzione industriale. Oggi sembra che quell’invito a trovare alternative vegetali nella produzione industriale sia da più parti accoltouna missione, e dal settore alimentare a quello della cosmesi passando per la moda o la farmaceutica, la tendenza è quella di fare a meno della. La società di consulenza e ricerca CbInsights ha individuato i settori industriali che saranno colpiti dguerra. 1. Alimentare Tra le principali ...

TiElleKappa : @punto_fra @giannigipi @albace_a Xké, come ho già spiegato, essere Ateo implica anche e soprattutto il rifiuto di s… - stockazz : @cptharlock81 @statonero Mi dai,così come gli altri (pochi fortunatamente)risposte banalotte..tipo quelli che te di… - Wu_Ming_Foundt : Nuovo commento su Giap: « P.S. Naturalmente, rispetto all’uso del blog, per chi non volesse farsi l’account Mastod… -