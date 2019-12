City, l’ironia di Guardiola: «Premier League, grazie per il calendario…» (Di lunedì 23 dicembre 2019) Pep Guardiola ha scritto una lettera ironica alla Premier League ringraziandola per il calendario che dovrà affrontare il City Pep Guardiola ha deciso di scrivere una lettera alla Premier League “ringraziandola” di far scendere in campo il suo Manchester City per due volte nell’arco di 48 ore nel periodo natalizio. LETTERA – «Ho scritto una lettera alla Premier League per ringraziarla. Andremo a congelarci a casa dei Wolves per farci trovare pronti con lo Sheffield. Ieri era giorno di riposo, ci alleneremo oggi e domani, poi torneremo al lavoro il 26 e il 27 giocheremo col Wolverhampton». SCUDETTO – «Quando una squadra vince 16 partite su 17 è irrealistico pensare di riprenderla. Dobbiamo provare a vincere le nostre partite e garantirci la Champions per il prossimo anno. Poi chissà, se loro perdono un paio di partite e noi le vinciamo tutte… Ma ...

