City | Guardiola | «Sono qui da tanto tempo Sto bene | ma…» – VIDEO

(Di lunedì 23 dicembre 2019) In conferenza stampa Pepapre ad un possibile addio al Manchesterin futuro. Le parole del tecnico catalano Pepin conferenza stampa ha parlato della possibilità di lasciare il Manchesterin futuro. Queste le parole del tecnico spagnolo. «Questa è la mia quarta stagione, la prossima sarà la quinta e voglio rimanere qui fino d allora. È davvero. Basta guardare cosa succede negli altri club, gli allenatori vengono esonerati da un giorno all’altro». Leggi su Calcionews24.com

