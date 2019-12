Cina | il ministero degli Esteri | “Il caso delle cartoline con una richiesta d’aiuto è una

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Ieri aveva fatto il giro del mondo la storia di una bambina inglese che aveva trovato nelled’auguri del supermercato Tesco unad’aiuto: “Siamo prigionieri stranieri nel carcere di Qingpu, a Shanghai, in. Costretti a lavorare contro la nostra volontà. Per favore, aiutateci e avvertite un’organizzazione per i diritti umani”. Oggi arriva la replica di Pechino: “è una farsa”. “La prigione di Shanghai non ospita detenuti stranieri sottoposti a lavori forzati“, ha dichiarato Geng Shuang, portavoce delcinese. Anche l’azienda che fornisce i bigliettini a Tesco, la Zhejiang Yunguang Printing, ha negato di aver utilizzato detenuti stranieri ai lavori forzati: “Mai fatta una cosa del genere”, ha dichiarato alla Bbc. Tesco, dopo la scoperta del messaggio, ha annunciato di avere interrotto ...

