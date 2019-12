Ciclocross | Toon Aerts ha subito la frattura di una costola a Namur | deciderà solo a

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Responso non felicissimo perin relazione alla caduta che lo ha visto coinvolto ieri in Coppa del Mondo a. Il belga, infatti, si è procurato ladi una, come comunicato dalla sua squadra, la Telenet, ed è a rischio per la prova di Zolder del prossimo 26 dicembre., infatti,soltanto mercoledì, nel giorno di Natale, se prendere il via in Belgio. La matematica gli concede la possibilità di vincere la Coppa del Mondo dianche senza correre a Zolder, dati i suoi 52 punti di vantaggio sull’altro belga Eli Iserbyt. Risulta invece diversa la situazione per quanto riguarda il Superprestige: se la sua assenza dovesse prolungarsi, e dunquefosse impossibilitato a correre a Diegem, le sue possibilità di conquistare la classifica generale si ridurrebbero drasticamente, stante il fatto che il secondo, il connazionale Laurens ...

