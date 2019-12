Ciclocross | Coppa del Mondo Zolder 2019 | programma | orari e tv Si gareggia a Santo

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Il grandenon si ferma mai e, anzi, ha nel periodo che va da Natale all’Epifania uno dei momenti più caldi della stagione. Diverse le gare intra DVV Verzekeringen Trofee, Superprestige edel. Si parte aStefano, il 26 dicembre, proprio con una prova di quest’ultima competizione, vale a dire il GP Eric de Vlaeminck di, terza e ultima tappa belga della manifestazione. Quattro le gare in: si parte alle 10.00 con la prova degli uomini juniores, alle 11.30 sarà la volta degli uomini U23, alle 13.30 toccherà alle donne (Elite, U23 e juniores corrono tutte insieme) mentre alle 15.00 chiuderanno la giornata gli uomini Elite. Le prove riservate a donne e uomini Elite saranno visibili in diretta streaming su Eurosport Player e Rai Sport Web. La gara femminile, oltretutto, verrà trasmessa anche in diretta TV su Rai Sport+. IL ...

