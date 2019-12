Chiude il Villaggio di Babbo Natale all’Ippodromo | “Colpa delle critiche”

Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 23 dicembre 2019)in anticipo ildia San Siro: è questo il triste annuncio apparso Domenica 22 Dicembre sui social. Gli organizzatori si sono trovati costretti a prendere questa drastica decisione a causa della pioggia di critiche.in anticipo ilditoglie le tende da Milano, rendendo il sogno delun vero e proprio incubo per gli organizzatori dela San Siro. Dopo sequestri, piogge intense e molte critiche, quello che doveva essere lo spazio natalizio più grande d’Europa si è rivelato come 30 mila metri quadri di flop. Lunedì 22 Dicembre gli organizzatori hanno comunicato ai clienti che da Martedì 24 Dicembre lo spazio non si potrà più visitare. “Siamo costretti a questa scelta perché i continui attacchi e le costanti denigrazioni avvenute sui canali social e digitali dei giorni scorsi hanno purtroppo ...

