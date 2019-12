Chiesa | il mandato da cardinal decano durerà meno Chissà se ci sarà un nuovo caso Montini

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Bisogna avere un po’ di memoria storica per comprendere l’uscita di scena, a 92 anni, dele Angelo Sodano comedel Collegioizio. Un congedo atteso da Papa Francesco da quando, nel giugno 2018, ha nominato Pietro Parolin, Leonardo Sandri, Marc Ouellet e Fernando Filonii vescovi proprio in vista della scelta del successore del porporato astigiano, che era divenutodel Collegioizio dopo l’elezione, nel 2005, di Joseph Ratzinger al pontificato. È il 1970 quando San Paolo VI, con il motu proprio Ingravescentem aetatem, stabilisce che a 80 anni ii perdono il diritto di eleggere il Papa in conclave e decadono da tutti gli incarichi nella Curia romana. Una disposizione che non trovò il favore dei porporati dell’epoca e che fu, infatti, oggetto di pubblica contestazione. Nel momento di quella storica riforma, ilera ile ...

