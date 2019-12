Chiama la polizia per un ladro ma scopre che era l’amante della moglie

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Questa storia ha messo in subbuglio tutta l’Italia poiché è avvenuta proprio in una città del nostro bellissimo Paese. La notizia ha sconvolto principalmente il protagonista, che ha scoperto di essere vittima di un terribile tradimento da parte. Vediamo insieme come è andata. “Pensavo fosse un” L’uomo in questione era uscito di casa per andare a lavoro come tutti i giorni, ma si accorse di aver dimenticato una cosa e quindi ritornò verso la sua abitazione. Una volta entrato ha visto un’ombra passare per il corridoio e sicuro che suastesse ancora nella stanza da letto e sicuro che fosse unha immediatamenteto il 113. Dopo essersi chiuso a chiave in una stanza per aspettare l’arrivoaveva già iniziato ad aver paura per lada sola al piano di sopra. I membri del 113 però, una volta arrivati, ...

ReggioPress : Reggio Emilia: riconosce i ladri al bar e chiama la polizia - Reggionline : Gli agenti hanno identificato e denunciato per furto aggravato in concorso due cittadini georgiani senza fissa dimo… - Telereggio1 : Gli agenti hanno identificato e denunciato per furto aggravato in concorso due cittadini georgiani senza fissa dimo… -