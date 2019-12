Chi è Chico Forti | un mistero giudiziario che dura da oltre vent’anni

Leggi la notizia su notizie

(Di martedì 24 dicembre 2019) Chi è, l’italiano che davent’anni è rinchiuso all’interno del penitenziario di Florida City, negli Stati Uniti, per un omicidio che lui sostiene non aver mai commesso. Recentemente il caso diè tornato di grande attualità presso i mezzi d’informazione italiani, soprattutto grazie alla battaglia che da due decenni gli amici e i familiari dell’uomo stanno combattendo al fine di poter riaprire il processo a suo carico. Vediamo assieme la sua biografia e comesia finito coinvolto in un misterioso casoche vede contrapposte le istituzioni di Italia e Stati Uniti. Chi èNato con il nome di Enricoa Trento, nel 1959,è fin da ragazzo un grande amante degli sport estremi, passione che lo porta a conseguire notevoli risultati nel windsurfing fino all’incidente automobilistico del ...

zanessaspromise : RT @MrsHannigram: IO PRETENDO CHE ENTRO LA FINE DEL 2020 CHICO FORTI RITORNI IN ITALIA. NON è AMMISSIBILE UNA COSA DEL GENERE. CHI DI DOVER… - nikizag7 : RT @MrsHannigram: IO PRETENDO CHE ENTRO LA FINE DEL 2020 CHICO FORTI RITORNI IN ITALIA. NON è AMMISSIBILE UNA COSA DEL GENERE. CHI DI DOVER… - Johnnypro14 : @redazioneiene Con conte premier di maio esteri e nel caso il ministro delle giustizia che non nomino neanche per u… -