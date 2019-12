Checco Zalone | Salvini | “Accusato di essere razzista Lo voglio senatore a vita | non

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 dicembre 2019) “Lo hanno accusato die politicamente scorretto. Ma viva, io lo, non qualche reperto…“. A dirlo, a Chieti, di fronte ai propri sostenitori, è Matteo, che commenta lo strascico di polemiche seguite all’uscita dell’ultimo film dell’attore e regista barese. Quella che sembrauna battuta del leader della Lega è comunque in contraddizione con le parole pronunciate, in più di un’occasione, dallo stesso, favorevole all’abolizione, in Costituzione, dei senatori a. L’ultima volta è stata al congresso del Carroccio, a Milano, quando ha detto: “Quando andiamo al governo modifichiamo la Carta e li cancelliamo” L'articolo: “Accusato di. Lo, non qualche reperto…” proviene da ...

