Checco Zalone non ha capito perché il trailer di Tolo Tolo è razzista | proviamo a

Leggi la notizia su fanpage

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Le critiche aldel nuovo film di("", ovvero "solo solo"...) sono sacrosante e toccano da vicino uno dei grandi problemi del dibattito pubblico italiano: la passiva accettazione di stereotipi e pregiudizi come "fatti". Il comico si difende dicendo di "non essere", dimostrando di non avernulla delle critiche.

matteosalvinimi : Adesso qualcuno a sinistra crocifigge anche Zalone nel nome del “politicamente corretto”. Roba da matti, Checco sei… - HuffPostItalia : Checco Zalone: 'Non si può dire più nulla. Se riproponessi certe imitazioni di 10 anni fa mi arresterebbero' - Corriere : Intervista a Checco Zalone: «Io razzista? Basta con la psicosi del politicamente corretto» -