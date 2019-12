Checco Zalone “Immigrato” | «Io razzista? Basta con la psicosi del politicamente corretto»

Leggi la notizia su urbanpost

(Di lunedì 23 dicembre 2019), che dal primo gennaio 2020 sarà al cinema con il il nuovo film Tolo Tolo, ha rilasciato un’intervista a Il Corriere della sera, in cui si è sentito di rispondere alle tante polemiche che ha scatenato la canzone Immigrato, lanciata qualche settimana fa. «Purtroppo non si può dire più nulla. Se riproponessi certe imitazioni di dieci anni fa, tipo quella di Giuliano dei Negramaro, mi arresterebbero. Oggi non potrei scherzare come facevo, che so, su Tiziano Ferro, o sugli uominisessuali», ha spiegato il 42enne che ha aggiunto: «L’unica cosa atroce qui è ladel. C’è sempre qualche comunità, o qualche gruppo di interesse, che si offende».“Immigrato”: «Ioladel» «Escludo che qualcuno possa essere così stupido da pensarlo davvero. Non sononeanche verso i ...

