Charles Leclerc | altre 5 stagioni in Ferrari | firmato il rinnovo con la Rossa fino al 2024

(Di lunedì 23 dicembre 2019)ha rinnovato il suo contratto con laal. Il team di Maranello ha deciso di puntare forte sul giovane talento monegasco che a 22 anni diventa il punto fermo delladel futuro, per quanto il presente dica che in pista è alla pari con Sebastian Vettel.nella sua prima stagione al volante dellaha ottenuto 10 podi complessivi, comprese 2 vittorie e 7 pole position. Su twitter, il pilota si dice “estremamente felice di annunciare che sarò allaper altri 5 anni”. “Sono onorato di correre per una squadra del genere – sottolinea– Ho imparato tantissimo in questo primo anno con il team ed è un ottimo punto di partenza per costruire una relazione solida per gli anni a venire”. “La decisione e il desiderio di prolungare il contratto conci sono parsi sempre più naturali ...

