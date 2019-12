Champions League | la classifica assoluta delle squadre più forti

Leggi la notizia su calcionews24

(Di lunedì 23 dicembre 2019), la: Juventus quinta. Domina il Real Madrid con 600 punti, poi Barcellona e Bayern È uscita lapiùdella. In cima chi ci può essere se non il Real Madrid, dominatore assoluto del trofeo: oltre ad aver alzato più trofei, ha giocato, vinto, pareggiato e perso più partite di ogni altra squadra, segnando e subendo il maggior numero di gol. Al primo posto, come detto, irraggiungibile il Real Madrid con i suoi 600 punti, poi il Bayern (474), il Barcellona (446) e il Manchester United (374). Quinta la Juve (349) subito dopo il Milan con 314. L’Inter è 14ª con 219 punti. Leggi su Calcionews24.com

capuanogio : #AtalantaMilan ha l'unico pregio di essere definitivo, sia per gli effetti sulla classifica (-14 da Champions e -8… - juventusfc : @bonucci_leo19 @JuventusTV @chiellini @SamiKhedira @13Szczesny13 #Sarri ??: «La Lazio è forte, fisicamente e tecnica… - sscnapoli : Quale squadra vorresti affrontare negli ottavi di finale di Champions League? ?? #UCLdraw ?? #ForzaNapoliSempre -