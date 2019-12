(Di lunedì 23 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti(Ce) – “Nonostante la pioggia copiosa di questi ultimi giorni non si sono verificati episodi digamento. – lo comunica soddisfatto il primo cittadino di, Gennaro Piscitelli. –a interventi mirati dideie di un trattosi sono, per gran parte, i disagi che purtroppo si sono verificati nelle settimane precedenti nel tratto che da Via Ponte Grotta a Via Principe Umberto, liberato da detriti di ogni genere.ai fondi finanziati dRegione Campania peri servizi di manutenzione stradale, unastraordinaria di diserbo e di rimozione del fango lungo i marciapiedi era già stata effettuata nel mese di novembre. Laè molto vecchia, pertanto, sto attivando le procedure per un finanziamento pubblico che possa consentire il ...

Leggi la notizia su anteprima24

larampait : #Cervino. Evitati allagamenti grazie alla pulizia valloni e rete fognaria - anteprima24 : ** #Cervino, evitati #Allagamenti grazie alla #Pulizia dei #Valloni e della rete fognaria **… -