Cecilia Rodriguez | la sorella di Belen | “Per fare la modella mi misero a dieta A casa mi

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 dicembre 2019) “Quando sono arrivata in Italia ho iniziato alae un’agenzia di Milano mi ha subito messo delle regole, una di queste era seguire una. Mi levarono tutto, ma quando tornavo amangiavo istintivamente fino a stare male per poi vomitare”. A raccontarlo è, ladiche ha svelato a “Rivelo” su RealTime di aver rischiato di cadere nel baratro della bulimia. “Lo facevo per saziarmi. Non ho sofferto di bulimia ma potevo esserci vicino… ne sono uscita subito per mia lucidità, ma l’ho sempre tenuto nascosto. Consiglio di parlare subito con la famiglia perché può essere pericoloso”, ha spiegato. La più piccola diha detto di aver aperto gli occhi sul suo problema durante una cena di Natale adi Fabrizio Corona: “Era Natale ed eravamo adi Fabrizio Corona. Entro nel panico perché mangiamo tanto. Allora ...

